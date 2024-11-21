Ресурсоснабжающие организации стали участниками промышленно-энергетического форума в Волгограде





Сегодня в Волгограде открылся межрегиональный промышленно-энергетический форум и выставка предприятий «Пром-Энерго-Volga'2024». Ресурсоснабжающие организации на мероприятии представили «Концессии водо- и теплоснабжения».

На ярмарке вакансий специалисты организаций пообщались с представителями вузов и средних специальных учебных заведений, а также рассказывали об условиях работы в компаниях и возможностях карьерного роста.

Отметим, организации регулярно принимают участие в подобных ярмарках вакансий. Это хорошая возможность познакомиться с потенциальными сотрудниками, ответить на интересующие вопросы. Все, кто по итогам встреч захочет попробовать себя в сфере ЖКХ, в дальнейшем проходят собеседования у специалистов отдела по подбору персонала. Важно, что компании рассматривают не только опытных кандидатов, но и соискателей со средним образованием, для которых организуют обучение рабочим профессиям в учебном центре.

Сегодня компании приглашают к себе на работу слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, водителей спецтехники, инженеров-сметчиков, бактериологов, специалистов АСУТП, КИПиА, химиков-аналитиков, слесарей электриков, машинистов насосных установок. Подробнее познакомится с условиями трудоустройства в ресурсоснабжающих организациях можно на официальных сайтах в разделе «Вакансии».