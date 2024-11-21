



Вопрос регулирования деятельности сервисов по аренде и использованию электросамокатов, электроскейтбордов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности рассматривался сегодня, 21 ноября, на заседании фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе, передает V102.RU. Вопрос регулирования деятельности сервисов по аренде и использованию электросамокатов, электроскейтбордов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности рассматривался сегодня, 21 ноября, на заседании фракции «Единая Россия» в Волгоградской областной думе, передает V102.RU.

Проблема упорядочения движения электросамокатов и других подобных устройств сегодня приобретает все большую остроту в том числе из-за многочисленных несчастных случаев с участием СИМ. Проблема упорядочения движения электросамокатов и других подобных устройств сегодня приобретает все большую остроту в том числе из-за многочисленных несчастных случаев с участием СИМ.

Еще в сентябре 2025 года депутаты Волгоградской гордумы подготовили корректировки в Правила благоустройства территории городского округа. Документ предусматривает требования к местам для организации стоянок СИМ, обязанности специализированных операторов – владельцев средств индивидуальной мобильности по содержанию таких стоянок, обеспечению их надлежащего санитарного состояния. Кроме того, правилами определены зоны запрета для расположения мест расстановок самокатов и других средств индивидуального передвижения. Еще в сентябре 2025 года депутаты Волгоградской гордумы подготовили корректировки в Правила благоустройства территории городского округа. Документ предусматривает требования к местам для организации стоянок СИМ, обязанности специализированных операторов – владельцев средств индивидуальной мобильности по содержанию таких стоянок, обеспечению их надлежащего санитарного состояния. Кроме того, правилами определены зоны запрета для расположения мест расстановок самокатов и других средств индивидуального передвижения.

Однако парламентарии настроены и на то, чтобы запретить передвижение на электросамокатах на мостах и путепроводах. Это, по их мнению, поможет снизить риск травматизма для пешеходов и количество ДТП, в которых в первую очередь страдают сами водители электросамокатов. Также акцент был сделан на необходимости разъяснения и обучения правилам использования средств индивидуальной мобильности, особенно среди школьников. Однако парламентарии настроены и на то, чтобы запретить передвижение на электросамокатах на мостах и путепроводах. Это, по их мнению, поможет снизить риск травматизма для пешеходов и количество ДТП, в которых в первую очередь страдают сами водители электросамокатов. Также акцент был сделан на необходимости разъяснения и обучения правилам использования средств индивидуальной мобильности, особенно среди школьников.

Главная задача изменений в правилах использования электросамокатов – создать комфортные условия как для пешеходов, так и тех, кто ездит на электросамокатах и подобных устройствах. При этом важно взаимодействовать с компаниями, предоставляющими услуги в данной сфере. Ведь, как ни крути, но сегодня этот сервис популярен среди молодежи и активно используется людьми, работающими в службах доставки. Главная задача изменений в правилах использования электросамокатов – создать комфортные условия как для пешеходов, так и тех, кто ездит на электросамокатах и подобных устройствах. При этом важно взаимодействовать с компаниями, предоставляющими услуги в данной сфере. Ведь, как ни крути, но сегодня этот сервис популярен среди молодежи и активно используется людьми, работающими в службах доставки.

Планируется, что скорректированные Правила благоустройства территории городского округа Волгоград вступят в силу с 1 марта 2025 года. Муниципалитетом также разрабатываются соответствующие постановления, регламентирующие порядок организации стоянок и хранения СИМ, правила их передвижения, ограничения, меры ответственности агрегаторов и т.д. Завершить подготовку указанных документов предполагается до 20 января будущего года. Планируется, что скорректированные Правила благоустройства территории городского округа Волгоград вступят в силу с 1 марта 2025 года. Муниципалитетом также разрабатываются соответствующие постановления, регламентирующие порядок организации стоянок и хранения СИМ, правила их передвижения, ограничения, меры ответственности агрегаторов и т.д. Завершить подготовку указанных документов предполагается до 20 января будущего года.