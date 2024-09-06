Экс-директора АО «Волгоградтранспригород» осудят за растрату 420 тысяч

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя железнодорожной пассажирской транспортной компании направлено в Центральный районный суд Волгограда. Как сообщили V102.RU в Волгоградской транспортной прокуратуре, бывший гендиректор АО «Волгоградтранспригород» обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

Экс-директор незаконно издал приказ о компенсации расходов по обустройству на новом месте жительства для одного из своих работников, в соответствии с которым с января по ноябрь 2023 года организацией возмещены работнику расходы в общей сумме 420 000 рублей за наем жилого помещения. Организации, которая занимается пассажирскими перевозками на железной дороге, причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, подчеркнули в надзорном органе.

Наказание по данной статье предусматривает либо штраф, либо принудительные работы, а также запрет заниматься определенной деятельностью, в том числе и лишение свободы сроком до 4 лет.

По данным из открытых источников, руководителем АО с ноября 2021 по июль 2024 года являлся Павел Валько.

Фото Приволжской железной дороги (архив)

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