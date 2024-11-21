Выпускники ликвидированной «Качи» вышли на построение в Волгограде











Сегодня, 21 ноября, в 114-ую годовщину основания Качинского училища летчиков в парке Авиаторов в Волгограде вышли на построение несколько десятков выпускников «Качи» разных лет. Как рассказал V102.RU бывший военный летчик Борис Пылин, флаг выпускников 1974 года был торжественно вручен курсантам школы юных космонавтов как символ преемственности поколений и надежды на возрождение легендарного училища. Сегодня, 21 ноября, в 114-ую годовщину основания Качинского училища летчиков в парке Авиаторов в Волгограде вышли на построение несколько десятков выпускников «Качи» разных лет. Как рассказал V102.RU бывший военный летчик Борис Пылин, флаг выпускников 1974 года был торжественно вручен курсантам школы юных космонавтов как символ преемственности поколений и надежды на возрождение легендарного училища.

На встрече выпускников Борис Пылин напомнил, что до сих пор из Министерства обороны не получен ответ на видеообращение, которое два месяца назад записали 56 летчиков, среди которых были 9 Героев России и 7 летчиков-космонавтов. Выпускники Качинского училища просили возродить военное учебное заведение, которое, напомним, прекратило свое существование в 1998 году. На встрече выпускников Борис Пылин напомнил, что до сих пор из Министерства обороны не получен ответ на видеообращение, которое два месяца назад записали 56 летчиков, среди которых были 9 Героев России и 7 летчиков-космонавтов. Выпускники Качинского училища просили возродить военное учебное заведение, которое, напомним, прекратило свое существование в 1998 году.

Напомним, на пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018 года гендиректор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев обратился к президенту с вопросом, возможно ли восстановить легендарное Качинское училище. Напомним, на пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2018 года гендиректор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев обратился к президенту с вопросом, возможно ли восстановить легендарное Качинское училище.

Тогда Владимир Путин признался, что не очень понимает, что могло остаться от училища спустя 20 лет после его закрытия. При этом он заметил, что Министерство обороны выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности Вооруженных сил, и заверил, что посоветуется с Минобороны, «что там можно сделать для того, чтобы не только помнить, но, может быть, и оставшиеся элементы традиции не были утрачены». Тогда Владимир Путин признался, что не очень понимает, что могло остаться от училища спустя 20 лет после его закрытия. При этом он заметил, что Министерство обороны выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности Вооруженных сил, и заверил, что посоветуется с Минобороны, «что там можно сделать для того, чтобы не только помнить, но, может быть, и оставшиеся элементы традиции не были утрачены».

Видео Борис Пылин t.me



