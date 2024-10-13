Спорт

Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате России

Спорт 13.10.2024 16:45
0
13.10.2024 16:45


Ватерполистки волгоградского «Спартака» в первом туре нового сезона женского чемпионата России на выезде потерпели два поражения в матчах с «Дианой» из Санкт-Петербурга, сообщает V102.RU.
 
Напомним, в прошлом сезоне красно-белые заняли шестое место в национальном чемпионате. В межсезонье из команды ушли несколько ключевых игроков, среди которых выделяется потеря бывшего капитана Ольги Лупиногиной. Поэтому «Спартак» перед стартом нового розыгрыша был вынужден заменить ушедших ватерполисток молодыми и перспективными спортсменками, которым потребуется время для получения нового опыта на столь серьезном уровне. В первом туре подопечные Александра Гайдукова встречались с «Дианой», ставшей восьмой в чемпионате страны 2023-2024 годов.
 
Началась стартовая встреча, состоявшаяся накануне, 12 октября, с точного попадания игрока волгоградской команды Анастасии Федотовой. Хозяйки сравняли уже в следующей атаке. При этом по ходу  четверти красно-белые снова вышли вперед — подряд отличились Дарья Герзанич и Александра Липина. Но по итогам первого периода счет на табло оказался равным — 4:4. В начале второй восьмиминутки Федотова реализовала пенальти, а вскоре Ульяна Мерш из стана «Дианы» забросила с пятиметрового. За десять секунд до большого перерыва Анна Исакова, ранее выступавшая за «Спартак», огорчила бывших одноклубниц и сделала счет 8:6 в пользу питерского коллектива.
 
В третьей четверти отрыв увеличился до шести мячей. Красно-белым удалось догнать хозяек в заключительном периоде. В большинстве отличилась Анастасия Федотова. Счет снова стал равным — 12:12, а основное время матча завершилось также вничью — 14:14. Победитель был выявлен в серии пенальти, где более точными оказались ватерполистки из Северной столицы. «Диана» одержала итоговую победу в матче со счетом 19:17, а «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне.

В повторной встрече, которая прошла сегодня, 13 октября, счет открыли волгоградки после попадания Татьяны Метревели. До окончания первой четверти соперники еще по два раза поразили ворота друг друга. Следующая восьмиминутка осталась за хозяйками — 5:2. В середине третьей четверти Анастасия Федотова отличилась дважды подряд, но к заключительному перерыву «Диана» оторвалась на три мяча. В четвертом периоде команды на двоих оформили восемь голов. При этом «Диана» удержала ранее добытое преимущество в три мяча по итогам сегодняшнего поединка — 15:12.
 
Таким образом, женский волгоградский «Спартак» начал новый чемпионат с двух поражений. Однако турнир только начался, так что волгоградские спортсменки еще могут подняться в турнирной таблице.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото автора



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.10.2024 19:58
Спорт 13.10.2024 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 12:53
Спорт 13.10.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 09:40
Спорт 13.10.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2024 19:49
Спорт 12.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 20:45
Спорт 11.10.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 19:25
Спорт 11.10.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 14:12
Спорт 11.10.2024 14:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 08:37
Спорт 11.10.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2024 21:25
Спорт 10.10.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2024 07:58
Спорт 10.10.2024 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2024 11:42
Спорт 08.10.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2024 22:25
Спорт 07.10.2024 22:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2024 19:30
Спорт 07.10.2024 19:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2024 13:22
Спорт 07.10.2024 13:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2024 08:08
Спорт 07.10.2024 08:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:58
Главное - не проиграть? Матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска» закончился ничьей – 1:1Смотреть фотографии
19:42
На станции «Заканальная» в Волгограде нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
19:08
На конных скачках под Волгоградом наездника выбросило с «качалки»Смотреть фотографии
18:18
В Волгоградской области с 14 октября зарядят дождиСмотреть фотографии
17:33
Куда в Волгограде отнести старые вещи: публикуем список адресовСмотреть фотографии
16:45
Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате РоссииСмотреть фотографии
16:10
«Люди сидят на полу»: пассажиры поезда Волгоград-Арчеда пожаловались на давкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Под Волгоградом из-за пьяного водителя пострадал 9-летнийСмотреть фотографии
15:24
Вальдшнепа с ЧМТ спасают в птичьем приюте ВолгоградаСмотреть фотографии
14:37
В Калаче 18-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
14:08
Под Волгоградом спасатели поставили на колеса перевернувшуюся ГАЗельСмотреть фотографии
13:33
«Приготовить можно все. Был бы спрос»: в Волгоградской области придумали меню с рыбными пельменями и котлетами из верблюжатиныСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские волейболистки одержали первую победу в новом сезонеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские огнеборцы в четвертый раз покорили «Высоту 102»Смотреть фотографии
11:48
«Дали 100 граммов гречки и сосиску»: волгоградцы рассказали про мучения в аэропорту КазаниСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде пенсионерка покалечилась в автобусеСмотреть фотографии
10:35
Семья с 8 детьми участника СВО попросила жилье у волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
10:11
Самолет Казань-Волгоград задержали на 7,5 часовСмотреть фотографии
09:40
Парад мускулистых женщин и мужчин прошел в ВолжскомСмотреть фотографии
08:59
Волгоградцев зовут полюбоваться на редкую комету Цучиньшань-АТЛАССмотреть фотографии
08:07
В Волжском 13 октября подорожал проезд в маршруткахСмотреть фотографии
07:34
Волгоградцев ждет шестидневная неделя в конце октябряСмотреть фотографии
21:14
«Всегда хочется делать больше»: волгоградский педагог уехала работать санитаркой в военные госпиталиСмотреть фотографии
20:35
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об усилении ветра до 20 м/сСмотреть фотографии
19:49
«Ротор» примет «СКА-Хабаровск» в Волгограде 13 октябряСмотреть фотографии
18:41
Последний шанс: учёные рассказали, когда на небе покажется комета-невидимка 2023/С A3Смотреть фотографии
17:50
Совпадение? NASA на фоне жалоб на качество воздуха разглядело над волгоградской промзоной раскалённые облакаСмотреть фотографии
17:02
Бастрыкин проконтролирует расследование бесчинств цыган в ИловлеСмотреть фотографии
16:39
В Камышине на федеральной трассе произошло массовое ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
«Всего лишь учения»: волгоградцев предупредили о звуках взрывов и стрельбыСмотреть фотографии
 