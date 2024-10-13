Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате России





Ватерполистки волгоградского «Спартака» в первом туре нового сезона женского чемпионата России на выезде потерпели два поражения в матчах с «Дианой» из Санкт-Петербурга, сообщает V102.RU.





В повторной встрече, которая прошла сегодня, 13 октября, счет открыли волгоградки после попадания Татьяны Метревели. До окончания первой четверти соперники еще по два раза поразили ворота друг друга. Следующая восьмиминутка осталась за хозяйками — 5:2. В середине третьей четверти Анастасия Федотова отличилась дважды подряд, но к заключительному перерыву «Диана» оторвалась на три мяча. В четвертом периоде команды на двоих оформили восемь голов. При этом «Диана» удержала ранее добытое преимущество в три мяча по итогам сегодняшнего поединка — 15:12.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Напомним, в прошлом сезоне красно-белые заняли шестое место в национальном чемпионате. В межсезонье из команды ушли несколько ключевых игроков, среди которых выделяется потеря бывшего капитана Ольги Лупиногиной. Поэтому «Спартак» перед стартом нового розыгрыша был вынужден заменить ушедших ватерполисток молодыми и перспективными спортсменками, которым потребуется время для получения нового опыта на столь серьезном уровне. В первом туре подопечные Александра Гайдукова встречались с «Дианой», ставшей восьмой в чемпионате страны 2023-2024 годов.Началась стартовая встреча, состоявшаяся накануне, 12 октября, с точного попадания игрока волгоградской команды Анастасии Федотовой. Хозяйки сравняли уже в следующей атаке. При этом по ходу четверти красно-белые снова вышли вперед — подряд отличились Дарья Герзанич и Александра Липина. Но по итогам первого периода счет на табло оказался равным — 4:4. В начале второй восьмиминутки Федотова реализовала пенальти, а вскоре Ульяна Мерш из стана «Дианы» забросила с пятиметрового. За десять секунд до большого перерыва Анна Исакова, ранее выступавшая за «Спартак», огорчила бывших одноклубниц и сделала счет 8:6 в пользу питерского коллектива.В третьей четверти отрыв увеличился до шести мячей. Красно-белым удалось догнать хозяек в заключительном периоде. В большинстве отличилась Анастасия Федотова. Счет снова стал равным — 12:12, а основное время матча завершилось также вничью — 14:14. Победитель был выявлен в серии пенальти, где более точными оказались ватерполистки из Северной столицы. «Диана» одержала итоговую победу в матче со счетом 19:17, а «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне.Таким образом, женский волгоградский «Спартак» начал новый чемпионат с двух поражений. Однако турнир только начался, так что волгоградские спортсменки еще могут подняться в турнирной таблице.