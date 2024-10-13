Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате России

Напомним, в прошлом сезоне красно-белые заняли шестое место в национальном чемпионате. В межсезонье из команды ушли несколько ключевых игроков, среди которых выделяется потеря бывшего капитана Ольги Лупиногиной. Поэтому «Спартак» перед стартом нового розыгрыша был вынужден заменить ушедших ватерполисток молодыми и перспективными спортсменками, которым потребуется время для получения нового опыта на столь серьезном уровне. В первом туре подопечные Александра Гайдукова встречались с «Дианой», ставшей восьмой в чемпионате страны 2023-2024 годов.
Началась стартовая встреча, состоявшаяся накануне, 12 октября, с точного попадания игрока волгоградской команды Анастасии Федотовой. Хозяйки сравняли уже в следующей атаке. При этом по ходу четверти красно-белые снова вышли вперед — подряд отличились Дарья Герзанич и Александра Липина. Но по итогам первого периода счет на табло оказался равным — 4:4. В начале второй восьмиминутки Федотова реализовала пенальти, а вскоре Ульяна Мерш из стана «Дианы» забросила с пятиметрового. За десять секунд до большого перерыва Анна Исакова, ранее выступавшая за «Спартак», огорчила бывших одноклубниц и сделала счет 8:6 в пользу питерского коллектива.
В третьей четверти отрыв увеличился до шести мячей. Красно-белым удалось догнать хозяек в заключительном периоде. В большинстве отличилась Анастасия Федотова. Счет снова стал равным — 12:12, а основное время матча завершилось также вничью — 14:14. Победитель был выявлен в серии пенальти, где более точными оказались ватерполистки из Северной столицы. «Диана» одержала итоговую победу в матче со счетом 19:17, а «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне.
Таким образом, женский волгоградский «Спартак» начал новый чемпионат с двух поражений. Однако турнир только начался, так что волгоградские спортсменки еще могут подняться в турнирной таблице.