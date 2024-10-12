Совпадение? NASA на фоне жалоб на качество воздуха разглядело над волгоградской промзоной раскалённые облака





В Волгограде жители Красноармейского района, завалившие надзорные инстанции жалобами на качество воздуха, начали получать первые официальные ответы. Как сообщает ИА «Высота 102», вопреки публичным комментариям облкомприроды, как минимум в один из визитов специалистам всё же удалось застать опасные концентрации сероводорода и фенола.

Выбросы были зафиксированы экспертами «Регионального центра экологического контроля» в дневное время 26 сентября сразу по трём адресам.

- Пробы атмосферного воздуха проанализированы на содержание следующих веществ: углерода оксид, азота диоксид, аммиак, сероводород, фенол, формальдегид. По результатам количественного химического анализа проб атмосферного воздуха превышения максимально разовых предельно допустимых концентраций выявлены в трех контрольных точках: пр-т Канатчиков, д.19 (по сероводороду в 2,4 раза, по фенолу в 1,3 раза), б-р Энгельса, д.23А (по сероводороду в 2,0 раза), ул. Остравская, д.4А (по сероводороду в 1,8 раза),- говорится в официальном ответе облкомприроды.

Примечательно, что превышения предельно допустимой концентрации опасных для здоровья веществ экологи обнаружили как в жилых массивах, так и у административных зданий. По адресу ул. Остравская, д. 4А расположена администрация Красноармейского района.

О тревожных данных, полученных в результате отработки жалоб местных жителей, специалисты «Регионального центра экологического контроля» немедленно доложили в региональное управление Роспотребнадзора.

При этом в ночь с 25 на 26 сентября эксперты анализировали воздух по адресам: ул. 2-я Караванная, д.1, ул. Саушинская, д.22, ул. Железнодорожная, д.27, ул. Доценко, д.68А, но так и не нашли каких-либо отклонений. Не обнаружили специалисты выбросы и днём 27 сентября по адресу ул. Гражданская, д.24.

Напомним, ранее редакция 27 сентября ИА «Высота 102» запрашивала в облкомприроды информацию по результатам работы в Красноармейском районе мобильной лаборатории. Тогда в ведомстве заверили, что никаких превышений по содержанию в воздухе химических веществ специалистам обнаружить не удалось.

Примечательно, что пока жители южной части Волгограда жалуются на невыносимый химический запах, а эксперты всеми силами пытаются найти хотя бы намёк на источник зловония, интересные данные засветились на специализированной карте NASA.

В течения сентября американский экологический спутник NOAA-20 зафиксировал 64 случая наличия над промзоной в Красноармейском районе Волгограда раскалённых аэрозольных облаков. Они классифицируются системой как потенциальные места локализации пожаров.





Однако в реальности сообщений о чуть ли не ежедневных ночных возгораниях на промышленных объектах не было. Более того, очаги сконцентрированы в трёх местах в самой гуще промпроизводств.





Отметим, что это за таинственные раскалённые облака и связаны ли они с удушающей вонью, вероятно, предстоит выяснить специалистам Роспотребнадзора. По крайней мере, формальный повод углубиться в проблему у них есть – коллеги из облкомприроды данные о превышении ПДК в Красноармейском районе в надзорное ведомство направили.

Фото из архива ИА «Высота 102»