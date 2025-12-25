Гидрометцентр предупредил волгоградцев о начале снежного бурана





В Волгоградскую область вслед за морозами вот-вот должны прийти сильные снегопады. Гидрометцентр объявил тройное предупреждение о жёлтом уровне погодной опасности из-за осадков и гололёда.

По данным синоптиков, сильный снегопад должен начаться в отдельных районах 26 декабря в 9:00. С этого же времени действуют предупреждения о метели и гололёде. Одновременно специалисты сообщают об угрозе обледенения. Опасность по всем трём оповещениям сохранится вплоть до 19:00.

Отметим, согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, 26 декабря днём ожидается небольшой или умеренный снег. На дорогах возможны гололедица и снежные заносы. В отдельных районах метель. Ветер с порывами до 20 м/с. Температура ночью будет -7…-12ºC; днём -2…-7ºC.