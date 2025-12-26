Общество

Волгоград подвергся новой атаке дронами ВСУ: что известно к этому часу

Общество 26.12.2025 04:25
0
26.12.2025 04:25


Волгоградская область в ночь с 25 на 26 декабря подверглась атаке украинских беспилотников. На южной окраине Волгограда и прилегающих территориях жители слышали около 20 взрывов – об этом, в частности, пишет газета.ru.

После полуночи с заявлением выступил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, на тот час подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отражали террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. 

На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет, – сообщил губернатор в 00.23 мск.

На этот час обновлённой информации не поступало.

Росавиация закрыла аэропорт вечером 25 декабря. Запрет был снят 26 декабря в 5-29 ч. Задержек рейсов не зафиксировано. Также в регионе снята беспилотная опасность в 5-33 ч.

По данным Минобороны, в течение ночи в Волгоградской области было уничтожено рекордное количество БПЛА - 34.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.12.2025 07:29
Общество 26.12.2025 07:29
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 06:58
Общество 26.12.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 06:42
Общество 26.12.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 05:58
Общество 26.12.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 05:46
Общество 26.12.2025 05:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 04:25
Общество 26.12.2025 04:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 23:08
Общество 25.12.2025 23:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 21:30
Общество 25.12.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 19:29
Общество 25.12.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 18:49
Общество 25.12.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 18:06
Общество 25.12.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 17:28
Общество 25.12.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 16:43
Общество 25.12.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 16:38
Общество 25.12.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.12.2025 15:29
Общество 25.12.2025 15:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:29
34 БПЛА сбили военные над Волгоградом 26 декабряСмотреть фотографии
06:23
Волгоградские медики переходят на особый режим с 30 декабряСмотреть фотографии
05:58
Небо над Волгоградом открыли после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:46
В Волгограде и области снята 7-часовая угроза БПЛАСмотреть фотографии
04:25
Волгоград подвергся новой атаке дронами ВСУ: что известно к этому часуСмотреть фотографии
23:08
В Волгограде 25 декабря объявили угрозу атаки украинскими дронамиСмотреть фотографии
21:30
Шесть автомобилей, тонна сладостей и тёплых вещей: волжане отправили на Донбасс 61-й гумконвойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
В России безработица снизилась до рекордных 2,2%Смотреть фотографии
20:28
Полицейские задержали пермяка, продавшего волгоградцу выдуманную иномаркуСмотреть фотографии
19:29
В Волгограде ради следственного эксперимента перекрыли ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
18:49
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о начале снежного буранаСмотреть фотографии
18:06
В Волгоградской области деятелям культуры выписали премии по 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
17:28
Волгоградских чиновников-иноагентов лишили льготной пенсииСмотреть фотографии
17:12
Право собственности не оспаривалось: в прокуратуре прокомментировали исход скандального спора о землях под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:09
Волгоградскую школьницу остановили в шаге от перевода 4,3 млн рублей в никудаСмотреть фотографии
16:43
«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВОСмотреть фотографии
16:38
В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВОСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в МосквеСмотреть фотографии
16:03
В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцевСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей МихальчевСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрамСмотреть фотографии
14:35
Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:13
Волгоград стал площадкой для первого в России инвестиционного партнёрства государства и бизнеса в социальном питанииСмотреть фотографии
13:19
Военный суд вынес приговор волгоградцу за призывы к терроризмуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:04
Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:54
Застройщики назвали невыгодным возведение многоэтажек в РоссииСмотреть фотографии
12:09
Ни одного следа: под Волгоградом две недели ищут пропавшего в снежный буран пастухаСмотреть фотографии
11:52
Пассажиры Волгограда говорят «спасибо»: Drivee поблагодарил таксистов, которые везут Новый годСмотреть фотографии
11:45
«Только что суд забрал у меня дом»: дачи, построенные под Волгоградом на проданной 14 лет назад земле, оказались вне законаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
Пытались согреться: неисправный обогреватель унес жизнь семейной пары под ВолгоградомСмотреть фотографии
 