Волгоград подвергся новой атаке дронами ВСУ: что известно к этому часу





Волгоградская область в ночь с 25 на 26 декабря подверглась атаке украинских беспилотников. На южной окраине Волгограда и прилегающих территориях жители слышали около 20 взрывов – об этом, в частности, пишет газета.ru.

После полуночи с заявлением выступил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, на тот час подразделения ПВО Министерства обороны России успешно отражали террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области.

– На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет, – сообщил губернатор в 00.23 мск.

На этот час обновлённой информации не поступало.

Росавиация закрыла аэропорт вечером 25 декабря. Запрет был снят 26 декабря в 5-29 ч. Задержек рейсов не зафиксировано. Также в регионе снята беспилотная опасность в 5-33 ч.



По данным Минобороны, в течение ночи в Волгоградской области было уничтожено рекордное количество БПЛА - 34.

