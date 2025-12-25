Общество

В Волгограде ради следственного эксперимента перекрыли ул. Николая Отрады

25 декабря в Тракторозаводском районе Волгограда оказалось остановлено движение автомобилей по участку 1-й Продольной магистрали. Всё произошло в вечерний час пик на Спартановке.

- Движение остановлено полицией. На закрытом участке стояла иномарка, пожарные усердно заливали ей лобовое стекло из гидрантов. Судя по разговору сотрудников, здесь проводился некий следственный эксперимент, - рассказали журналистам очевидцы.


Основные действия развернулись у пешеходного перехода напротив многоквартирного дома №20 на ул. Николая Отрады. В общей сложности городская магистраль в вечерний час пик была перекрыта в течение 20 минут. На текущий момент движение восстановлено.

Отметим, в ГУ МЧС России по Волгоградской области участие пожарных в следственном эксперименте не опровергли, однако порекомендовали уточнить подробности в полиции. Редакция направила запрос в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: очевидцы

