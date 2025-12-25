Шесть автомобилей, тонна сладостей и тёплых вещей: волжане отправили на Донбасс 61-й гумконвой





25 декабря из Волжского Волгоградской области на Донбасс отправился 61-й гумконвой. Это последний в 2025 году груз, собранный местными жителями и предпринимателями для бойцов на передовой. Среди подарков для военнослужащих шесть автомобилей, генераторы, дроны, тонна сладостей и тёплых вещей.





По информации муниципалитета, гумконвой предназначен для пяти воинских подразделений. Среди передаваемых автомобилей: автобус для госпиталя, три машины «УАЗ», одна «Газель» и мотоцикл.

- Новогодние подарки также получат и ребята из двух детских домов Горловки и Мариуполя, фонда помощи детям-сиротам и детям группы риска «Благодать» и социального центра в Лисичанске. В общей сложности в состав двух гуманитарных конвоев (60-го и 61-го) вошли около 3 тысяч новогодних подарков, которые волжские волонтеры передали детям Донбасса, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Фото и видео: администрация Волжского