Происшествия

В Волгограде «Лада Приора» сбила пешехода у автобусной остановки

Происшествия 12.10.2024 09:45
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12.10.2024 09:45


11 октября в Красноармейском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером легковой автомобиль сбил пешехода, перебегающего проезжую часть у остановки «Налоговая инспекция».



- В 20:00 час. водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», напротив дома №3 «А» по ул. Командира Рудь совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, на место оперативно прибыла скорая помощь, однако медики не смогли помочь волгоградцу. Пострадавший от полученных травм скончался.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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