Транспорт

Водителей предупредили о ледяной корке на трассе под Саратовом

Транспорт 11.10.2024 18:09
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11.10.2024 18:09


Похолодание, предстоящее в ближайшие выходные в южных регионах России, грозит осложнением ситуации на дорогах. Как сообщает ИА «СарИнформ», Госавтоинспекция призвала водителей быть аккуратнее во время передвижения по трассам в Саратовской области.  

– В выходные, 12-13 октября, в Саратовской области из-за похолодания на дорогах станет опаснее. В утренние часы на проезжей части может появиться наледь. Инспекторы призывают водителей быть осторожными, не ездить на высокой скорости, держать расстояние до машин впереди и сбоку, – передает «СарИнформ». 

Отметим, что водителям следует быть осторожными и при передвижении по дорогам в Волгоградской области в утренние часы. В ночь на 13 октября в Волгоградском регионе столбики в северных районах опустятся до отметки -2 градуса, а в ночь на 14 октября местами похолодает до -7 градусов. 

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