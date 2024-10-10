Расследования

В Волгограде владелец Jaguar идет под суд из-за жадности

Расследования 10.10.2024 12:47
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10.10.2024 12:47


Перед судом в Волгограде предстанет 43-летний владелец представительского седана Jaguar XJ по обвинению в мошенничестве в сфере страхования, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обратился в страховую компанию за выплатой якобы после ДТП, которого не было. Ему перечислили 350 тысяч рублей, но потом обман вскрылся.

Установлено, что владелец Jaguar знал, что на машине есть механические повреждения, так как она уже попадала в ДТП. Страховка ранее ему уже возмещалась, но волгоградец захотел еще раз получить солидную выплату. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №82 Дзержинского судебного района Волгограда.

Санкция ч. 1 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.

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