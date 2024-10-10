В Волгограде достраивают дорогу на одной из старейших улиц





В Ворошиловском районе Волгограда подрядная организация завершает работы по реконструкции проезжей части на улице Пугачевской. Как сообщает V102.RU со ссылкой на мэрию, рабочие уже начали укладку финишного слоя из суперпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На одной из старейших улиц города будет обновлен участок протяженностью 890 метров в границах улиц Грушевской и улицы КИМ.

— Проект предусматривает не только восстановление дорожного покрытия, но и создание современного общественного пространства. На территории появится ряд спортивных объектов: воркаут-площадка с резиновым покрытием и памп-трек - специализированная трасса для катания на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах, — рассказали в пресс-службе администрации города.

На территории высадят 500 саженцев деревьев и кустарников – церциса, яблони, сосны, японские спиреи и форзиции. Кроме того, участок будет оснащен системой автополива и видеонаблюдения, а также новой системой уличного освещения. Благоустройство включает укладку 1050 кв. метров новой плитки, установку паркового навеса, скамеек и урн.

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Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»