Экономика

«Росхим» выкупил «Волжский Оргсинтез» за 20,9 млрд рублей

Экономика 09.10.2024 17:22
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09.10.2024 17:22


9 октября конкурсная комиссия подвела итоги аукциона по продаже АО «Волжский Оргсинтез». Как сообщает ИА «Высота 102», акции недавно возвращённого в собственность государства предприятия за 20,9 млн рублей приобрела компания «Росхим». Соответствующая информация была опубликована в ГИС «Торги».

Продавцом от лица государства выступило Росимущество. По условиям конкурса «Росхим» должен был перечислить задаток в размере 4,2 млрд рублей.

Напомним, в 2023 году Генпрокуратура в судебном порядке оспорила законность приватизации предприятия. Впоследствии Арбитражный суд Волгоградской области полностью поддержал требования истца.

В начале 2024 года завод был передан Росимуществом во временное управление менеджменту АО «Росхим».

Отметим, после подписания договора и завершения сделки по продаже акций новый владелец получит вместе с предприятием земельный участок площадью 208,5 га, а также всё производственное имущество. На заводе в настоящее время трудятся 1422 человека.

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