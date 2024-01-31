Экономика

«Волжский оргсинтез» перешел в управление «Росхима»

Экономика 31.01.2024 17:49
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31.01.2024 17:49


«Волжский оргсинтез» перешел под управление АО «Росхим» - крупнейшего химического кластера. Об этом  сообщает V102.RU со ссылкой на данные СПАРК.
АО «Росхим» имеет  многочисленные  дочерние предприятия в различных регионах России. В частности, акционерное общество владеет АО «Кучуксульфат», ООО «Титановые инвестиции», ООО «УК ФЦХ Усолье-Сибирское», ООО «Химинвест» и др.
Напомним, V102.RU сообщало, что Александр Соболевский, бывший владелец АО «Волжский оргсинтез»,  отказался от иска к федеральному агентству по управлению госимуществом. Ранее он  требовал признать право собственности на 2344925 обыкновенных акций предприятия, а позднее изменил исковые требования на признание права собственности на 100% обыкновенных акций завода. Иск был подан после того, как в августе прошлого года арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск заместителя генпрокурора РФ к собственнику АО «Волжский оргсинтез» Александру Соболевскому об истребовании в пользу РФ государственного имущества в виде обыкновенных акций акционерного общества. Истцом выступала Генпрокуратура РФ, которая требовала возвращения предприятия в собственность РФ из-за нарушений во время приватизации завода в девяностые годы.
Тогда «Волжский оргсинтез» стал собственностью третьих лиц, в том числе иностранных граждан, в начале девяностых годов. Тогда акции предприятия распределил Фонд управления госимуществом Волгоградской области. 

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