Экономика

Возвращённый в госсобственность «Волжский оргсинтез» повторно приватизируют за 20,9 млрд рублей

Экономика 10.09.2024 06:47
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10.09.2024 06:47


В Волгоградской области готовятся к приватизации одного из предприятий химической промышленности. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках открытого электронного аукциона Росимущество планирует продать 100% от уставного капитала недавно возвращённого в госсобственность завода «Волжский Оргсинтез». Соответствующий лот был опубликован в ГИС «Торги».

Согласно условиям открытого конкурса, заявки на участие принимаются до конца сентября, а сам аукцион состоится 9 октября 2024 года. Предприятие продаётся вместе с земельным участком площадью 208,5 га. Здесь в настоящее время трудятся 1422 человека.

Торги предусматривают увеличение начальной стоимости с шагом 1 млрд рублей. При этом потенциальный покупатель должен быть готов заплатить задаток в размере 4,2 млрд рублей.

Напомним, в августе 2023 года по инициативе Генпрокуратуры «Волжский Оргсинтез» решением Арбитражного суда Волгоградской области был возвращён в собственность государства.

На момент приватизации в 90-х годах основным видом деятельности завода являлся промышленный выпуск и реализация химической продукции производственно-технического назначения, в том числе сероуглерода, являющегося сильнодействующим ядовитым веществом.

- Таким образом, ПО «Оргсинтез», как предприятие производящее сильнодействующий яд, ядовитые вещества не подлежало приватизации. Передача в частную собственность данного стратегического объекта не могла состояться без решения Правительства Российской Федерации. При этом, указанным органом решение о приватизации ПО «Оргсинтез» не принималось, - говорится в судебных материалах.

Ранее редакция сообщала о том, что АО «Волжский Оргсинтез» был передан в начале 2024 года во временное управление менеджмента АО «Росхим».

Отметим, после незаконной приватизации в постсоветский период предприятие попало в собственность иностранных граждан.

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