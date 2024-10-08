Главный тренер «Ротора» раскрыл секрет победы над «Соколом»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев накануне, 7 октября, на пресс-конференции подвел итоги матча 13-го тура Первой лиги, в котором волгоградский клуб обыграл соперника из Саратова со счетом 1:0, сообщает V102.RU.

Бояринцев объяснил, за счет чего его команде удалось прервать безвыигрышную шестиматчевую серию в чемпионате.

– Игра получилась такой, какой мы и предполагали. Самое основное было – не уступить «Соколу» в единоборствах и подборах, выигрывать и подбирать верховые мячи, развивать свои атакующие действия. Я думаю, мы с этим справились. В первом тайме объективно мы владели преимуществом. Создали несколько моментов. Во второй половине где-то, может быть, в концовке «Сокол» нас немножко обложил подачами с фланга. Но надо отдать должное — в обороне сыграли надежно. За счет этого и победили. Хотя были моменты у Морозова. Второй тайм разбился на такие эпизоды. Тут, кто кого «на перетяг». Мы в этом плане сегодня были более успешны, наверное, поэтому и добились победы, – заявил рулевой гостей.

Денис Константинович оценил и значение первой добытой виктории с 16 августа.

– Я благодарен ребятам, что они смогли переломить этот тяжелый период. Конечно, это очень важная победа на данном этапе, потому что серия уже затянулась. И болельщикам мы задолжали давно победный результат. Получилось так, что это произошло в Саратове, как бы я ни любил этот город и команду, в которой работал. Это спорт. Сегодня мы по разные стороны баррикад, но только эти 90 минут на поле. Я всегда буду болеть душой за Саратов. Команда и город мне не чужие. Вся борьба еще впереди. Нам с «Соколом», думаю, предстоит непростая осенняя часть. Но эта промежуточная победа в психологическом плане особенно важна, — пояснил специалист.

Тем не менее главный тренер волгоградской команды считает, что пока рано говорить о конкретных задачах на нынешний чемпионат.

– «Ротор» – это, действительно, имя в российском футболе, достаточно значимое. Наверное, на этот сезон у нас пока глобальных задач не стоит, но все равно мы стараемся радовать наших болельщиков хорошим результатом. Осенняя часть важна для понимания — какие перспективы нас ждут весной? Если будет хороший запас очков, то я думаю, что можно на весну поставить не глобальные, но промежуточные задачи. Я даже не сомневаюсь, что «Ротор» в ближайшее время поставит задачу подняться выше, потому что руководство на это нацелено. Все в Волгограде для этого есть, — подчеркнул Денис Бояринцев.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com