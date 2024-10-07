В Городище на фоне крупного пожара ухудшилось качество воздуха





7 октября в Городище Волгоградской области произошёл крупный пожар. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», пламенем оказались объяты заросли камыша на площади 2 га. В 16:21 спасателям удалось локализовать возгорание, однако на этом невзгоды для населённого пункта не закончились. По информации экологов, на фоне ЧП в населённом пункте существенно ухудшилось качество воздуха.

По данным проекта AIRCMS.ONLINE, здесь в атмосфере фиксируется существенное превышение как по мелкодисперсным частицам 10PM, к которым относится пыль, так и по более опасным микроскопическим частицам PM2.5, к которым, как правило, относятся продукты горения.

Ухудшение обстановки в райцентре автоматизированная станция, расположенная на пр. Ленина зафиксировала в 16:11, когда показатель запылённости PM10 вырос с 9 мкг/м3 до 267 мкг/м3, одновременно прибор зафиксировали в воздухе и всплеск содержания сажи PM2.5 с 4 мкг/м3 до 142 мкг/м3.





Отметим, в настоящее время обстановка постепенно нормализуется, запылённость Городища снизилась до 165 мкг/м3, что, собственно, также в десятки раз выше нормального уровня.

Фото из архива ИА «Высота 102»