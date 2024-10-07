Под Волгоградом остановили несущийся на жилые дома огонь





В Волгоградской области сотрудники регионального МЧС оперативно взяли под контроль крупное возгорание в поселке Городище. По информации пресс-службы главка, огонь охватил 7 октября площадь в два гектара.

– В 14.50 поступило сообщение о возгорании в рабочем поселке Городище, – сообщили в ГУ МЧС России. – В 16.21 пожар локализован на площади 2 га.

По сообщению жителей Городища, из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространялся по открытой территории.

В настоящее время в городище продолжается ликвидация возгорания. Угрозы жилым домам в настоящее время нет.