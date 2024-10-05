Происшествия

В Волгограде камера засняла момент жесткого ДТП на остановке «Медтехника»

Происшествия 05.10.2024 20:47
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05.10.2024 20:47


Сегодня, 5 октября, в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за водителя Hyundai Elantra произошло крупное дорожно-транспортное происшествие вблизи от остановки «Медтехника». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, за рулем иномарки находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения. 



На кадрах видно, как белая иномарка на большой скорости сначала задевает попутный кроссовер, после чего автомобиль резко выезжает на полосу встречного движения. Уже там легковушка протаранила еще одно авто и врезалась в металлическое ограждение. 

По словам очевидцев, водитель Hyundai находился в алкогольном опьянении, что и послужило причиной аварии. 

- Человек был пьяным. Ехал в сторону Тракторозаводского района. пострадали два автомобиля, Hover остался без колеса, - рассказал один из очевидцев на месте аварии. 

Видео: Жесть Волгограда / t/me

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