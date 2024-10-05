



В городе Волжском Волгоградской области возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого скончался 20-летний парень. Напомним, о происшествии на пр. Металлургов ИА «Высота 102» сообщало 4 октября.

Напомним, что за рулем Nissan Almera находился в момент ДТП 76-летний мужчина. Наезд на пешехода произошел около 03.:40.

– От полученных травм 20-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, – сообщали в главке полиции накануне. По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП в ГУ МВД сообщили о возбуждении уголовного дела.