Происшествия

Уголовное дело завели после смерти 20-летнего волжанина под колесами Nissan

Происшествия 05.10.2024 09:28
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05.10.2024 09:28


В городе Волжском Волгоградской области возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого скончался 20-летний парень. Напомним, о происшествии на пр. Металлургов ИА «Высота 102» сообщало 4 октября. 

Напомним, что за рулем Nissan Almera находился в момент ДТП  76-летний мужчина. Наезд на пешехода произошел около 03.:40. 

От полученных травм 20-летний пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, – сообщали в главке полиции накануне. По итогам выяснения всех обстоятельств ДТП в ГУ МВД сообщили о возбуждении уголовного дела.

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