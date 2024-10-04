



Игроки и тренеры накануне, 3 октября, на пресс-конференции подвели итоги матча в рамках очередного тура женской Суперлиги, в котором гандболистки «Динамо-Синары» в первой игре на открывшейся «Динамо Арене» уступили «Астраханочке» со счётом 20:27, сообщает V102.RU.

Евгений Дмитриев высоко оценил новый спортивный объект, а также рассказал о причинах неудачного результата.





– Зал комфортный - европейского уровня. Теперь будем привыкать к такому количеству болельщиков. Хотелось, конечно, их порадовать, но пока не получилось. Не реализовали много своих мячей. Обыграть бронзового призера чемпионата, не исполнив пять семиметровых - сложно. Сколько еще с шести метров не забросили? Нас подкосила дорога в Новороссийск. Тысяча километров туда и обратно на автобусе — тяжело. Было сказано перед матчем, что надо стиснуть зубы и играть до последнего. К самоотдаче вопросов нет, как и к защите. Вопросы к атаке. Забей мы свое, ушли бы в концовку и там все бы решалось, – резюмировал наставник бело-голубых.





Лучший игрок матча в составе «Динамо-Синары» Надежда Колесникова поблагодарила поклонников за поддержку.

– Спасибо большое организаторам, что сегодня устроили такой праздник гандбола в Волгограде. Столько зрителей. Благодарность всем болельщикам, кто пришел нас поддержать. Непривычно, мы играли раньше в ФОКе. Количество зрителей вдохновляло на хорошую игру. Жаль и обидно, что не смогли фанатов сегодня порадовать победой. В защите мы неплохо сыграли, а вот в атаке – забей свое и все могло бы быть иначе. Нас подвела реализация. В начале было микроволнение, связанное с новым залом. Но с разминкой все прошло и стало все нормально. Первый блин комом. Надеемся, что такое больше не повторится, – заявила голкипер волгоградской команды.









Главный тренер «Астраханочки» Михаил Измайлов также остался под впечатлением от новой «Динамо Арены».

– Пользуясь случаем, хочу поздравить волгоградцев с прекрасным, новым, комфортным залом. Здесь очень уютно. Надеюсь, что он вам еще поможет в матчах с другими командами. А по игре, в первом тайме были качели. Мы в защите хорошо действовали, вратарь помог. И за счет этого переломили ход встречи. А во второй половине покатило дальше, – рассказал специалист.









Голкипер «Астраханочки» Анастасия Рябцева поведала, что атмосфера в новом спортивном комплексе ее команду приятно удивила.

– Поздравляем вас с прекрасным залом. Нам он очень понравился. Мы не ожидали, что будет такой масштаб. Очень красиво. В нем приятно играть, – поделилась эмоциями вратарь гостей.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»