Происшествия

Полиция опубликовала видео жесткого ДТП на ул. Санаторной в Волгограде

Происшествия 26.11.2024 18:23
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26.11.2024 18:23

В Кировском районе Волгограда вечером 26 ноября произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие на ул. Санаторной. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Момент столкновения автомобилей зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.



Как уточнили в полиции, ДТП произошло в 17-00 час. на пересечении улиц 64-й Армии и Санаторной. На момент публикации о пострадавших не сообщалось. 

Меж тем, согласно сервису «Яндекс Карты», из-за аварии на оживленной магистрали образовалась автомобильная пробка протяженностью более трех километров по направлению к Красноармейскому району. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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