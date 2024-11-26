В Кировском районе Волгограда вечером 26 ноября произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие на ул. Санаторной. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции. Момент столкновения автомобилей зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.





Как уточнили в полиции, ДТП произошло в 17-00 час. на пересечении улиц 64-й Армии и Санаторной. На момент публикации о пострадавших не сообщалось.

Меж тем, согласно сервису «Яндекс Карты», из-за аварии на оживленной магистрали образовалась автомобильная пробка протяженностью более трех километров по направлению к Красноармейскому району.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области