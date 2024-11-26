Волгоградским чиновникам на 15% проиндексируют зарплату с 1 декабря





В Волгоградской области утверждены поправки в бюджет 2024 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе изменений, внесённых в финансовый документ, появился и пункт об индексации с 1 декабря 2024 года зарплат чиновников и госслужащих на 15%.

– Провести индексацию с 1 декабря 2024 года на пятнадцать процентов фонда оплаты труда работников государственных органов Волгоградской области, денежного содержания государственных гражданских служащих и денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, – говорится в законе о поправках к бюджету.

Примечательно, что по данным Центробанка в 2024 году в России прогнозируется инфляция в 8-8,5%. Прирост зарплатного фонда волгоградских чиновников ощутимо превзойдёт данный показатель.

Отметим, повышение зарплат чиновников в канун Нового года происходит в регионе регулярно. В 2023 году труд властей подорожал на 10,9%. При этом инфляция в 2023 году также была ниже прибавки, которую одобрили депутаты областной думы региональным чиновникам, – 7,4%.