



Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи со смертью участницы Сталинградской битвы Марии Филипповны Лиманской. Как сообщает ИА «Высота 102», соболезнования Андрей Бочаров адресовал родным и близким прославленной сталинградки.

– Мария Филипповна Лиманская была человеком по-настоящему уникальной судьбы. Будучи совсем юной, она прошла дорогами Великой Отечественной от Сталинграда до Берлина, проявляя мужество, отвагу и самоотверженность. Сделанный в победные майские дни 1945 года в Берлине фотоснимок, где она регулирует движение, навсегда вошел в историю нашей страны, в мировую историю и стал прототипом памятника военным регулировщицам Великой Отечественной войны, – говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Волгоградской области.

Андрей Бочаров также напомнил, что Мария Филипповна Лиманская являлась почетным гражданином Старополтавского района. Этого звания она была удостоена за значительный вклад в послевоенное время в социально-экономическое восстановление района, большую общественную работу по патриотическому воспитанию, сохранению исторической правды и памяти.