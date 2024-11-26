Спорт

Волгоградские ватерполистки в Москве дважды проиграли лидеру чемпионата России

Спорт 26.11.2024 17:33
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26.11.2024 17:33


Ватерполистки волгоградского «Спартака» в восьмом туре женского чемпионата России на выезде в двух матчах уступили московскому клубу «СКИФ-Восток» со счетом 11:12 и 14:17, сообщает V102.RU.

Столичный коллектив является лидером турнира, тогда как красно-белые пока далеки даже от первой тройки, занимая седьмое место. Поэтому именно хозяйки считались фаворитками противостояния, что они и начали доказывать на деле, забросив дважды подряд в первом периоде стартовой битвы. Затем отставание сократила Татьяна Метревели в большинстве. После двух пропущенных выстрелов за несколько секунд до перерыва численное преимущество реализовала Анастасия Федотова.

Во второй четверти столичные ватерполистки еще трижды поразили цель, на что «Спартак» ответил попаданиями в исполнении Анастасии Федотовой и Наталии Бронниковой. В следующей восьмиминутке гостям удалось сократить отставание до двух мячей, вернув интригу в матч. В заключительной четверти напряженная борьба в бассейне продолжилась с новой силой. За пару минут до конца поединка Бронникова отличилась с игры, снова сократив разрыв до минимума. Однако финальных усилий волгоградкам не хватило, чтобы уйти от итогового и обидного поражения со счетом 11:12.

В повторном матче «СКИФ» вышел вперед, но вскоре Дарья Герзанич и Александра Липина поразили ворота хозяек. На последней минуте стартового периода точными выстрелами обменялись Полина Кириленко и Арина Стахарная. На перерыв команды ушли при равенстве — 4:4. К сожалению, вторая восьмиминутка осталась полностью за «Востоком», который забросил шесть раз, а подопечные Александра Гайдукова отметились всего двумя результативными действиями. 

После большого перерыва спартаковские исполнительницы предприняли большие усилия и сократили отставание до двух очков перед последней четвертью. На старте заключительного отрезка Анастасия Федотова уплыла в  результативную контратаку, однако игрок московского коллектива Мария Борисова следом восстановила отрыв в два мяча через 40 секунд. Практически все вопросы о победителе поединка решил точный бросок с пенальти столичной спортсменки Алины Савиной за две минуты до финала противостояния. В самой концовке Анастасия Федотова отметилась голом престижа, при этом общая победа в матче снова осталась за московским клубом — 17:14.

Таким образом, «СКИФ-Восток» упрочил лидерство в чемпионате, а «Спартак-Волгоград» продолжает находиться на седьмой строчке. В следующем туре красно-белые дома дважды сыграют с клубом «КИНЕФ» из Ленинградской области 29 и 30 ноября.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Ватерпольный клуб «СКИФ-Восток» vk.com

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