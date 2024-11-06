Цены на сливочное масло устремились в бесконечность. По данным Росстата, с начала года стоимость килограмма сливочного масла выроста почти на 24%. В Волгоградской области этот продукт уже преодолел отметку в 1000 рублей за кило и смело может конкурировать по цене с рыбными деликатесами. Почему дорожает масло, есть ли этому предел и сколько придется отдать за сливочный брикет уже в декабре – об этом ИА «Высота 102» рассказал предприниматель Николай Лукьяненко, много лет развивающий бизнес в молочной отрасли.





Простая арифметика

Основные причины, из-за которых растут цены на сливочное масло, большинство экспертов видят в росте спроса, удорожании себестоимости производства этого продукта и дефиците сырья. Но есть и другие объективные причины.

По словам Николая Лукьяненко, узнать стоимость сливочного масла можно путем несложных арифметических подсчетов. Рыночная цена на сырое молоко сегодня составляет от 50 до 65 рублей за литр. Для производства одного килограмма сливочного масла нужно как минимум 26 литров молока.

– Если мы даже возьмем минимальную цену, то есть 41 рубль, порядка тысячи с небольшим рублей необходимо будет нам для производства одного килограмма масла, - поясняет эксперт. - Резонным будет вопрос, где же тогда прибыль и торговая наценка? Прибыль и торговая наценка формируются из того, что остается от молока. Остается обрат, из которого производится творог, и уже творог является такой небольшой частью, на которой производитель сможет зарабатывать. Практически на сегодняшний день сливочное масло у нас в торговой сети находится по себестоимости.





Молока на всех не хватает

Подорожание сырья – это только один из факторов роста цен на сливочное масло, считает эксперт. Из-за сложной логистики сейчас наблюдаются большие проблемы с поставками масла из Индонезии, преимущественно пальмового. Мировые цены на этот продукт выросли почти на четверть, что побудило производителей искать ему более дешевую замену.

– На рынок сырого молока пришли переработчики, производители, которые раньше занимались производством продукции с жирозаменителями – это спреды, молочные напитки и прочая группа товаров, – рассказывает предприниматель. – Молока не хватает на всех однозначно. У нас больше тысячи производителей, а производители которые раньше делали продукцию с заменителем молочного жира, вышли на конкурентный рынок и теперь тоже хотят закупать молоко, которое бы они перерабатывали. Если раньше у них были СОМ, СЦМ — это сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, и заменители молочного жира основными компонентами производства, то сейчас они уже готовы работать на сыром молоке. То есть, стало дешевле покупать сырое молоко у производителя, чем делать это все из сухих ингредиентов.

Таким образом, производители, которые раньше также использовали пальмовое масло, сегодня перешли на сырое молоко, потому что оно оказалось дешевле экзотического сырья, получаемого из мякоти плодов масличной пальмы. Конкуренция за коровье молоко среди производителей стала напряженной, что также подтолкнуло цены вверх.

На себестоимости сливочного масла сказались и издержки, которые несут производители.

– Если еще в прошлом году доставка одного килограмма продукта из точки А в точку Б и его развоз по территории Волгоградской области, Волгограду обходились порядка 10 рублей, то сегодня это 17−18 рублей, – поясняет предприниматель.

По словам Лукьяненко, логистические издержки сегодня колоссальные. Цены выросли буквально на все: транспорт, бензин, запчасти. Повышение зарплат в отрасли наряду с удорожанием транспортных расходов также влияют на себестоимость товара. Инфляционные процессы и повышение ставки рефинансирования Центробанка РФ тоже подхлестывают цены. Так, к примеру, ставка рефинансирования делает дорогими кредиты для производителей.





Рынок есть рынок

– Мы видим, что буквально за небольшой промежуток времени, то есть с июня месяца, масло подорожало больше чем на 40%. И та картинка, которую сегодня видят потребители в сетевых магазинах, где в основном люди закупаются, еще не финальные цены, – считает эксперт.

По его прогнозам, стоимость 180-граммового брикета сливочного масла жирностью 82,5% уже в декабре будет 300 рублей. Литр молока - от 100 рублей.

– Это если спрос будет, а спрос будет, потому что дефицитный рынок, - уточняет Николай Лукьяненко. - Традиционно осенью падают надои, а в зимний период коровы уже готовятся к отелу и на 2-2,5 месяца уже просто не доятся животные, поэтому думаю еще ниже будет уровень объемов на рынке молока. Поэтому 1300 рублей за килограмм масла 82,5% - это абсолютно реальная цена, которая будет в декабре. И это мой оптимистичный прогноз. Я думаю, что, возможно, будет дороже если что-то там не случится и весь рынок нормализуется. Если будет перепроизводство молока, то его будут сушить, из молока будут делать сливочное масло и поставлять его на внешние рынки. А сейчас сырое молоко переработать в сметану, кефир или ряженку гораздо выгоднее, не производя из него масло.





Фото и коллаж Павел Мирошкин / V102.RU