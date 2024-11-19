Кремль представил логотип празднования 80-летия Победы с монументом «Родина-мать зовет!»





Сегодня, 19 ноября, в 82-ю годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом, Кремль презентовал официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», и логотип и видеопрезентация созданы в использованием изображения монумента, расположенного на главной высоте России в Волгограде «Родина-мать зовет!».

Презентация мероприятий 80-летия Победы и официального логотипа проходит в эти минуты в Музее Победы на Поклонной горе.





Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что логотип презентует народный артист России Владимир Машков. О плане основных мероприятий расскажет министр культуры РФ Ольга Любимова, которая руководит рабочей группой оргкомитета.

Фото, видео: kremlin.ru