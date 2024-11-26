



Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовала архивное видео с участием Марии Филипповны Лиманской, скончавшейся в Саратовской области. Известной уроженки Сталинграда, получившей мировую славу как Королева Бранденбургских ворот, не стало на 101-м году жизни.





Напомним, что в Волгоград Мария Филипповна последний раз приезжала в 2011 году. Тогда она побывала в Главном управлении МВД России на ул. Краснознаменской и пообщалась с волгоградскими регулировщицами. Обращаясь к землякам, Мария Лиманская призывала молодое поколение с уважением относиться к старшим и бережно – к Родине.

– Молодое поколение, берегите Родину. Матерей своих слушайте. Старшее поколение вас в обиду не даст. И вы тоже должны стариков жалеть и защищать Родину, – цитата из обращения Марии Лиманской.

На архивных кадрах уроженка Сталинградской области также вспоминает, как встретила известие об окончании войны.

Мария Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года 18-летней девчонкой ушла на фронт. Она служила в запасном полку, где шила одежду советским солдатам. Потом вместе с подругами после трехлетнего обучения попала в регулировщицы. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, в освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. именно в Берлине и был сделан судьбоносный фотоснимок, прославивший ее как Регулировщицу Победу и Королеву Бранденбургских ворот.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области