Волгоградец смог отсудить у банка почти половину кредита

Дзержинский районный суд Волгограда своим решением обязал банк выплатить клиенту чуть более 319 тысяч рублей за игнорирование его требований по возврату излишне уплаченной комиссии потребительского кредита, передает V102.RU.

По информации районного суда, волгоградец 23 декабря 2022 года взял в ООО «Хоум Кредит Банком» кредит в размере 735 156 рублей. Клиента подключили к программе «Гарантия низкой ставки», стоимость которой составила 207 480 рублей. Эту сумму он внес в день выдачи заемных денежных средств.

Мужчина погасил кредит досрочно в сентябре 2023 года. После этого он обратился в банк с заявлением о возврате части стоимости услуги «Программа «Гарантия низкой ставки», но его обращение было оставлено без ответа. Не отреагировал банк и на претензии волгоградца, которые он направлял в письменном виде. Тогда мужчина обратился в суд, который встал на его сторону. Банк обязали выплатить волгоградцу излишне уплаченную комиссию, проценты за использование чужими денежными средствами и штраф.

Решение вступило в законную силу.