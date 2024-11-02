«Непреодолимый для нацизма форпост»: Мизулина поддержала переименование Волгограда в Сталинград





Сегодня, 2 ноября, в Волгограде на площадке «Динамо Арены» проходит встреча члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной с представителями молодёжи. Во время мероприятия, собравшего сотни молодых людей, известный общественный деятель высказалась за переименование города-героя Волгограда в Сталинград. Мнением Екатерина Мизулина поделилась в эксклюзивном комментарии ИА «Высота 102».

По словам Мизулиной, город-герой на Волге имеет особое значение для ее семьи:

— Волгоград всегда в моем сердце, потому что мой дедушка Дмитриев Борис Михайлович был участником Сталинградской битвы, защищал Главную высоту. Он прожил короткую, но героическую жизнь. И естественно, что я всегда с особым трепетом приезжаю сюда в гости.

Продолжая мысль, член Общественной палаты России отметила, что сегодня, когда страна противостоит серьезным вызовам, символичным было бы переименовать Волгоград в Сталинград.

— Я поддерживаю переименование Волгограда в Сталинград и считаю, что это действительно восстановление исторической справедливости. И если мы вспомним, что написано в Москве в Александровском саду - разве там написано "Волгоград"? Нет, там написано "Город-герой Сталинград". И сейчас, в то время, когда нацизм снова пускает свои корни в Европе, этот вопрос становится еще более актуальным. Потому что Сталинград - это непреодолимый для нацизма форпост, — заключила Екатерина Мизулина.





Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»