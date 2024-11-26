Общество 26.11.2024 13:36
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26.11.2024 13:36
На последнем в этом году домашнем матче «Ротора» с ярославским «Шинником» 1 декабря будет полностью отменена развлекательная программа в память об ушедшем из жизни легендарном дикторе «Волгоград Арены» Юрии Кушнарёве, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.
Новость об этом появилась сегодня, 26 ноября, в официальных клубных соцсетях «Ротора».
- Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что вся развлекательная программа в день матча будет отменена в связи со скоропостижной кончиной Юрия Борисовича Кушнарёва. Матч будет начат с минуты молчания в память о нашем драгоценнейшем друге! — гласит заявление пресс-службы сине-голубых.
Напомним, спортивный журналист, теле- и радиоведущий и бессменный диктор «Волгоград Арены» скончался накануне, 25 ноября, в возрасте 63 лет. Добрыми словами Кушнарёва вспомнили и его коллеги. Последней публичной работой Юрия Борисовича стал матч между «Ротором» и «Нефтехимиком» 24 ноября.
Коллеги Юрия Борисовича, болельщики до сих пор не могут поверить в то, что больше не услышат его бархатный голос. Он по-доброму обращался к зрителям спортивных соревнований, называя их своим фирменным словом «Драгоценные». Именно так называют теперь его благодарные поклонники.
Отметим, что церемония прощания с Юрием Кушнарёвым пройдет в Волгограде завтра, 27 ноября, по адресу: городской ритуальный комплекс. Зал прощания N 2, ул.Землячки, 74, строение 15 с 10-00 до 11-00 ч.
Матч 21-го тура Первой лиги между «Ротором» и «Шинником» 1 декабря начнется в 15-00 ч.
Фото V102.RU
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