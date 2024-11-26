Общество

Зачистят и заменят: в Волгограде потратят миллионы на новогоднее украшение города

Общество 26.11.2024 14:54
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26.11.2024 14:54


В Волгограде планируют потратить порядка 10 миллионов рублей на ремонт и монтаж светодиодных конструкций и украшений, которые в скором времени появятся в Центральном районе города, сообщает V102.RU.

В перечне конструкций, которые должны радовать горожан и создавать праздничную атмосферу, указано 22 позиции. Это известные светящиеся композиции, которые кочуют с места на место уже не первый год. В их числе: «Крылья Ангела», «Свечи», «Камин», «Елочный шар», «Волшебный фонарь, Волшебный фонарь 2», «Снежная королева» и др.

В срок до 20 декабря исполнитель работ должен произвести ремонт световых конструкций, а до 25 декабря установить их в местах, указанных в техническом задании. Также после окончания новогодних праздников, до 18 января 2025 года, все украшения нужно будет демонтировать.

В этом году празднично украсят территорию у собора Александра Невского, где установят световые композиции «2025», «Ангел» и «Свечи». На Нулевой Продольной смонтируют 10-метровую ель. Еще одну – на перекрестке проспекта Ленина и улицы Комсомольская. У ГДЮЦа также установят елку, но 8-метрового размера. В Комсомольском саду праздничный наряд появится на живой елке.

Светящаяся «Семья оленей-2» будет встречать горожан и гостей города на Аллее Героев. На верхней террасе Центральной набережной появятся знакомые уже волгоградцам «Крылья Ангела», композиция «Фонтан» и «Снежная Королева». У бывших уже в эксплуатации конструкций заменят источники питания, вышедшие из строя участки светодиодных нитей и другие поврежденные элементы.

Украсят к Новому году и пространства у театра кукол, Центрального банка, храма Иоанна Предтечи, музыкального театра и др. Планируется, что засверкают огнями от гирлянд 10 елей улица Невская, зеленые насаждения на улице Краснознаменской и участок вдоль Волги на Центральной набережной Волгограда. От подрядчика требуется не только исполнение задуманного, но и ежедневный мониторинг исправности работы новогодних композиций.

Фото из архива V102.RU

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