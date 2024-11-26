Бочаров одобрил изменения в закон о «Рубеже Сталинградской области»





Губернатор Волгоградской области подписал закон, которым вносятся изменения в региональный закон от 16 февраля 2023 года «О почетном звании Волгоградской области «Рубеж Сталинградской области». Документ, сообщает ИА «Высота 102», с подписью Андрея Бочарова от 23 ноября был опубликован сегодня на сайте администрации региона.

Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы одобрили изменения, инициированные главой региона, согласно которым в Волгоградской области расширяются критерии присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести» муниципальным образованиям.

В частности, отныне данный статус будет присваиваться и тем населенным пунктам региона, жители которых проявили массовый героизм в тылу (за исключением городов, которым присвоены звание «Город-герой», почетные звания «Город воинской славы» и «Город трудовой доблести»).

Инициатива Андрея Бочарова о расширении критериев присвоения почетного звания Волгоградской области обусловлена тем, что успех Сталинградской битвы ковали в том числе в тылу. В общей сложности в Сталинградской области действовало 126 предприятий союзного и республиканского, 81 предприятие областного и районного подчинения, которые стали настоящим оборонным щитом советской армии.