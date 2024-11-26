Экономика

«Красный Октябрь» отпраздновал 126-летие концертами и чествованием семей заводчан

Экономика 26.11.2024 17:34 Реклама
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26.11.2024 17:34 Реклама


25 ноября металлургический завод отметил 126-летие – в этот день в 1898 году состоялась первая плавка на мартеновской печи. Ко Дню рождения предприятия была организована торжественная программа – церемонии чествования сотрудников и праздничные концерты.
С праздником заводчан поздравил генеральный директор Александр Жуков, отметивший важную роль коллектива в процветании предприятия:
– Благодаря тому, что каждый сотрудник вносит частичку себя, своего труда в общее дело, наш завод работает слаженно, как оркестр. Помните, что от каждого из нас зависит, как будет развиваться и выглядеть «Красный Октябрь». Вместе мы сможем сделать предприятие еще лучше. Я горжусь, что работаю на этом заводе вместе с вами. 

По сложившейся традиции церемония чествования сотрудников началась с подведения итогов заводского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». В четырех номинациях – «Машинист крана», «Стропальщик», «Слесарь-ремонтник», «Токарь» – сотрудники выполняли теоретическое и практическое задания, связанные с их профессиональной деятельностью. 12 победителей и призеров были отмечены дипломами.
Также в рамках празднования состоялась церемония присвоения званий «Мастер 1 Класса» и «Мастер 2 Класса» с вручением нагрудных знаков 11 мастерам, чьи проекты по повышению эффективности деятельности своих участков были признаны лучшими.

Одной из тем праздничной программы стала «Семья и завод». Этому было посвящено мероприятие, на котором чествовали семейные пары заводчан, многодетные семьи, трудовые династии, ветеранов и молодых специалистов предприятия.

Присутствующих поздравила директор по управлению персоналом Марина Шендрик:
– Завод – это одна большая семья. Для каждого человека день рождения – это семейный праздник. Поздравляю всех со значимым событием – c Днем рождения нашей семьи – нашего завода.
Финальным аккордом в программе праздничных мероприятий, посвященных Дню рождения предприятия, стал заводской конкурс «Семья металлургов-2024». По результатам состязаний победу одержала команда Маковых – Евгений, Мария и их дети Наталья и Екатерина.
«Красный Октябрь» как один из ведущих производителей нержавеющего проката продолжает свое динамичное развитие – на предприятии активными темпами идет реализация значимых проектов по модернизации и расширению производства, улучшению условий и безопасности труда.
Фото: «Красный Октябрь»
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP4W7VQ3PU

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