Общество

В Волжском матерям и вдовам передали награды погибших героев СВО

Общество 26.11.2024 17:10
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26.11.2024 17:10


Сегодня, 26 ноября, в Волжском состоялась торжественно-траурная церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга во время специальной военной операции. 

Во дворце культуры «ВГС», рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, собрались родственники погибших героев, воспитанники кадетской школы Волжского, а вахту памяти несла рота почетного караула из зала Воинской славы на Мамаевом кургане. 


Указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно орденами Мужества награждены:

  • рядовой Денис Алексеенков, 
  • рядовой Евгений Егоров, 
  • рядовой Николай Кочнев, 
  • рядовой Рустам Худайкулов, 
  • ефрейтор Александр Колотвинов, 
  • младший сержант Александр Содовых, 
  • сержант Тимофей Машницкий,
  • сержант Андрей Струбщиков, 
  • старший сержант Сергей Шадрин. 
За самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях, медали Жукова посмертно был удостоен рядовой Роман Мартыненко. 


Награды получили матери, жены и сестры героев. В память о погибших воинах-волжанах, обо всех военнослужащих, павших на полях сражений специальной военной операции, была объявлена минута молчания.

Фото администрации Волжского

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