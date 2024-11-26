В Волжском матерям и вдовам передали награды погибших героев СВО

Сегодня, 26 ноября, в Волжском состоялась торжественно-траурная церемония передачи наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга во время специальной военной операции.
Во дворце культуры «ВГС», рассказали V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, собрались родственники погибших героев, воспитанники кадетской школы Волжского, а вахту памяти несла рота почетного караула из зала Воинской славы на Мамаевом кургане.
Указом Президента России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно орденами Мужества награждены:
- рядовой Денис Алексеенков,
- рядовой Евгений Егоров,
- рядовой Николай Кочнев,
- рядовой Рустам Худайкулов,
- ефрейтор Александр Колотвинов,
- младший сержант Александр Содовых,
- сержант Тимофей Машницкий,
- сержант Андрей Струбщиков,
- старший сержант Сергей Шадрин.
Награды получили матери, жены и сестры героев. В память о погибших воинах-волжанах, обо всех военнослужащих, павших на полях сражений специальной военной операции, была объявлена минута молчания.
Фото администрации Волжского