Чиновники пообещали наказать двоих жителей Волжского





В администрации города Волжского Волгоградской области планируют наказать местных жителей, устроивших погром в сквере на улице Дружбы. Сегодня, 26 ноября, в телеграм-канале мэрии появилось видео с заявлением замглавы города Юрием Жучковым.





Как ранее сообщалось информагентством, администрация Волжского распространила в соцсетях видеокадры, на которых двое неизвестных с явными признаками алкогольного опьянения устроили бой с урнами и деревьями в парковой зоне. Полиции удалось оперативно разыскать и задержать дебоширов. После молодые люди на камеру сознались в содеянном и пообещали впредь быть аккуратными с городским имуществом.

Спустя неделю чиновники вновь вспомнили об обидном погроме и его виновниках, доложив, что держат ситуацию на контроле.

- Сейчас проводятся оперативные действия по привлечению к уголовной ответственности по статье 167 части 1 и статье 214, – доложил волжанам Жучков. – В дальнейшем мы будем информировать о результатах. Администрация Волжского держит ход дела на контроле.

Отметим, что максимальное наказание по статье 167 ч. 1 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) составляет до 2 лет лишения свободы, а по статье 214 УК РФ (вандализм) – до трех лет лишения свободы.

Видео: администрация Волжского / t.me