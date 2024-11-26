Сторож и почтальон из Урюпинска отдали 1,5 млн рублей и не разбогатели

В Волгоградской области 69-летний сторож и 58-летняя почтальон решили заработать на фондовой бирже, но в итоге потеряли всё. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, жители Урюпинского района доверились лжеброкеру и занялись инвестициями. По его совету, в течение нескольких дней они переводили деньги на карты физических лиц якобы для пополнения брокерского счета.

А когда они решили вывести свои средства с дивидендами, то начались сложности. Лжеброкер сообщил, что за эту операцию нужно заплатить, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Только после этого несостоявшиеся финансисты поняли, что их обманули и обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.