Комитет администрации Волгоградской области по управлению государственным имуществом зарегистрировал бренд «Сталинград» в Роспатенте. Как сообщает ИА «Высота 102», решение о регистрации было выдано профильному комитету в октябре текущего года со сроком действия до конца 2033 года.

В администрации Волгоградской области ИА «Высота 102» подтвердили, что бренд «Сталинград» отныне закреплен на ближайшие годы за жителями региона. Теперь доблестное историческое название города-героя на Волге не может быть использовано посторонними лицами в коммерческих целях.

– Бренд «Сталинград» зарегистрирован Волгоградской областью, прежде всего, для сохранения и защиты исторической памяти – чтобы не допустить использования имени города-героя в неблаговидных коммерческих целях. Эта норма распространяется на все группы товаров, – говорится в ответе на запрос информационного агентства.

В обладмине уточняют, что патент распространяется на все классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Напомним, что в предыдущие годы в Волгоградской области не раз разгорались скандалы в связи, как выражаются в администрации региона, неблаговидным использованием названия «Сталинград». Так, например, несколькими годами ранее соответствующая надпись появилась на игральных картах. Но самым возмутительным был случай, когда название было использовано на сайте с контентом 18+.