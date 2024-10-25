







Сегодня, 25 октября, Волгоградская областная организация Общества «Динамо» празднует свой вековой юбилей. А начиналось все в далеком 1924 году, когда редактор молодёжной газеты «Резервы» Николай Федорович Беневольский стоял у истоков создания в Царицыне «Динамо».

За 100 лет с момента основания «Динамо» стало движущей силой спортивного направления в нашем регионе. Воспитанники динамовских школ достигли немалых успехов как в командных, так и в индивидуальных видах. Волгоградские спортсмены, представители Общества, всегда достойно защищали честь динамовского флага на внутренних и международных соревнованиях. Динамовцы становились олимпийскими чемпионами, призерами Олимпиад, триумфаторами чемпионатов мира и Европы. И это только часть свершений, которые достигнуты за счет огромного труда спортсменов и их наставников. «Динамо» и сегодня продолжает славные победные традиции благодаря спортсменам, обладающим чемпионским характером и несгибаемой волей к победе. А заслуженные ветераны, завершив спортивную карьеру, трудятся уже на тренерских постах или руководящих должностях. Но каждый из них продолжает приносить неоценимую пользу Обществу «Динамо».

Волгоградская областная организация Общества «Динамо» стала настоящей семьей, подтверждая знаменитый девиз «Динамо»: «Сила - в движении и единстве». Единство заключается не только в совместной радости от успеха, но и в поддержке своих друзей и партнеров в случае неудач. Движение — это постоянное самосовершенствование, желание достичь больших высот и написать новые золотые страницы в истории динамовского спорта. Гандбол, баскетбол, теннис, бокс, легкая атлетика, дзюдо, художественная гимнастика - эти и другие дисциплины, в которых волгоградские динамовцы регулярно добиваются значимых достижений и прославляют легендарное Общество.

Волгоградская областная организация Общества «Динамо» также принимает непосредственное участие в физическом воспитании подрастающего поколения и жителей региона, в то же время активно развивая инфраструктуру для занятий спортом. Строятся новые значимые объекты благодаря поддержке руководства ВООО «Динамо». Нельзя не отметить обновленную «Динамо Арену», где уже проходят гандбольные матчи. В дальнейшем универсальный динамовский зал будет принимать соревнования самого высокого уровня в России и международные турниры.

Редакция информационного агентства «Высота 102» присоединяется сегодня к поздравлениям Волгоградской областной организации «Динамо» со 100-летним юбилеем.

Желаем Обществу дальнейшего развития и дарим поздравительное видео с теплыми словами от спортсменов, ветеранов и сотрудников организации.