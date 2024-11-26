



В Волгограде и области синоптики пообещали дожди и мокрый снег в ближайшие дни. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, из-за колебаний температуры в регионе ожидаются туман и гололедно-изморозевые отложения.

— 27 ноября, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также туман и гололедица на дорогах. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит от -1 до +4º, — рассказали в Волгоградском ЦГМС.

Следующие два дня волгоградцев также ожидают атмосферные осадки и температурные качели.

— 28 ноября осадки от небольших до умеренных в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днём 0...+5º, — сообщают синоптики. — Утром в пятницу, 29 ноября, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днём составит 0...+5º.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в Волгоградской области введена повышенная готовность дорожных и коммунальных служб в связи с предстоящим ухудшением погодных условий.