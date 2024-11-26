Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде, который в 2013 году был подарен городу-герою байкерским клубом «Ночные волки», будет реконструирован. Об этом, как передает V102.RU, сообщил президент клуба Александр Хирург Залдастанов.

- В Байк-Центре я встретился с сыном скульптора Павла Федоровича Мишанина - Ильей Мишаниным, который сохранил форму созданной его отцом скульптуры, и теперь по этим формам будет воссоздана точная копия предвоенного фонтана на центральной площади у ЖД вокзала Сталинграда, - сообщил он. - Для «Ночных Волков», как и для многих сталинградцев, сегодняшнее решение о реконструкции фонтана и благоустройстве территории вокруг него - это воистину долгожданное событие.

Хирург напомнил, что фонтан «Детский хоровод», как образ Победы, был воссоздан в городе-герое по инициативе «Ночных волков» почти 12 лет назад - в 2013 году. Гидротехническое сооружение – копия знаменитого фонтана, ставшего одним из символов преступлений немецко-фашистских войск, которые пережил осаждённый Сталинград. По словам Залдастанова, решение о реконструкции фонтана было принято 19 ноября - в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

- Главным символом того судьбоносного Сталинградского сражения стал фонтан Детский хоровод - танец счастливых детей, в которых предвоенный скульптор увидел будущее человечества, - добавил президент «Ночных волков».





Напомним, что подаренное байкерами гидротехническое сооружение в последнее время почти не работает. Его периодически реанимируют и запускают, но этого хватает на пару дней, а потом он снова выходит из строя. Ломаться фонтан, к слову, начал практически сразу после открытия - через месяц рыжими разводами от ржавчины покрылись белые фигуры детей, выполненные из композиционного пластика. Тогда сооружение спешно пришлось ремонтировать. Этот неприятный дефект устраняла группа московских специалистов. В качестве возможной причины появления ржавчины называлось несоблюдение технологического режима при изготовлении скульптуры из-за слишком короткого времени, которое было на это отведено.

