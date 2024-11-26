



В Иловлинском районе Волгоградской области в результате столкновения четырех транспортных средств 26 ноября один человек погиб, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. По информации регионального ГУ МВД России, массовое ДТП с участием маршрутного такси произошло на 894-м километре трассы Р-22 «Каспий».

– По предварительным данным, 26 ноября около 12-30 произошло столкновение с участием автомашин «Газель», «Лада Приора», Ford Transit и Nissan X-Trail, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончался до приезда медиков водитель Nissan X-Trail, в больницу был доставлен водитель «Газель».

– На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Движение по участку осуществляется в штатном режиме, – уточняют в главке полиции.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области