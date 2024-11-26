Трое парней пострадали во время стрельбы и драки в Волгограде

Расследования 26.11.2024 13:01
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26.11.2024 13:01
Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в Краснооктябрьском районе, который попал на видео очевидцев. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел около дома №33 на ул. Богунская накануне, 25 ноября.
За медпомощью после случившегося обратились трое молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. У одного из них были диагностированы ранения из травматического оружия.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ – «Хулиганство».
– В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личности участников конфликта установлены. По местам их жительства прошли обыски, – сообщили в главке полиции.
По данным полиции, причина конфликта носит бытовой характер.
Напомним, «замес» на улице Волгограда сняли на видео очевидцы. Группы парней в масках и черной одежде выясняли отношения с помощью кулаков и ног, также слышна была стрельба. Некоторые молодые люди также разбили припаркованные автомобили.
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