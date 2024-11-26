«За ВДВ!»: в Волгограде прошел региональный турнир по панкратиону 

В Волгограде завершился региональный турнир по панкратиону, посвященный воинам-десантникам, участникам СВО, сообщает V102.RU.

На соревнованиях, организованных при поддержке облспорткомитета и ВООО «Динамо», в Доме офицеров в спортивном зале ЦСКА боролись за награды 80 спортсменов из волгоградских областных клубов в возрасте от 12-13 лет и взрослые бойцы в нескольких весовых категориях. В церемонии открытии турнира приняли участие ученики 8 «Б» класса имени Героя России Алексея Нагина и «пограничного» 6 «А» класс совместно с руководителем кадетского движения МОУ СШ №93 и мастером спорта СССР по самбо Сергеем Станчевым и ветеранами Воздушно-десантных войск.





Представители телеграм-канала «Дневник Десантника», которые оказали помощь в организации турнира, подарили призерам и победителям авторские футболки с надписью: «ВДВ десантное братство». А бойцы, находящиеся сейчас в зоне СВО, записали видеобращение к спортсменам, продемонстрированное перед открытием. Кроме того, лучшие участники состязаний были награждены медалями, кубками и фирменной экипировкой панкратион. Сами поединки прошли в бескомпромиссной борьбе при шумной поддержке болельщиков.

Представитель телеграм-канала «Дневник Десантника» Татьяна Резниченко в комментарии для сайта V102.RU рассказала о задачах турнира.

– Воздушно-десантные войска являются одним из самых элитных подразделений в нашей стране. Именно воины-десантники во всех конфликтах отправляются в самые горячие точки и находятся на передовой. Проводили такие соревнования впервые. Надеемся, что не в последний раз. Хотим привлечь молодежь к службе в рядах ВДВ в дальнейшем и популяризировать занятие панкратионом среди подрастающего поколения. Достаточно быстро организовали турнир, потому что мы сами внедрились в соревнования по ходу. От своего канала поделились пожеланиями бойцов и брендированной экипировкой. Рассчитываем, что в феврале проведем следующий турнир, — заявила Татьяна.

Интересно, что судьями на турнире выступили действующие спортсмены. В частности, Павел Надворный — серебряный призер первенства России 2024 года. Боец рассказал про свои последние достижения в карьере.





– Я проходил учебно-тренировочную подготовку в составе сборной России с 25 октября по 8 ноября в Олимпийской деревне. Сейчас готовлюсь к предстоящим стартам. Хочу поблагодарить руководителя Федерации панкратиона и пляжной борьбы Волгоградской области и главного судью турнира Ивана Селянкина и всю областную Федерацию за помощь и спонсорскую поддержку. Кроме того, выделю своих тренеров — Гасаналиева Гасанали Шамиловича и Мухамбетова Рауля Кувантаевича. Что касается судейства, то изучаю еще одно направление. Тоже интересная работа, получаю дополнительные знания. Уровень выступлений на этих соревнованиях выше среднего. Класс участников растет с каждым турниром. Виден прогресс. Все красочнее становится с каждым новым соревнованием, – отметил Павел.

Станислав Кривцов поделился подробностями от выступления на «Кубке Александра Невского», который прошел в октябре в Санкт-Петербурге. На нем Кривцов стал призером и выполнил норматив КМС.

– Турнир был Всероссийский, достаточно сложный. Но ничего, мы не расстраиваемся, идем дальше. Также благодарю областную Федерацию, которая помогает в развитии панкратиона в нашем регионе. Надеемся. что скоро придут большие победы, а наши имена и фамилии будут сиять на всех телеканалах. Также спасибо Гасанали Гасаналиеву и Раулю Мухамбетову — своим наставникам. Я им очень благодарен, ценю. Дальше больше успехов будет. В пятницу уезжаем на очередной Всероссийский турнир в Адыгею. Там планирую выиграть, встать на пьедестал и выполнять норматив мастера спорта, – поделился амбициозными планами Станислав.





В командном зачете чемпионом регионального турнира стал клуб «Саламатов тим» из Кировского района. Второе место занял «Казачок» (Быково) и замкнула тройку призеров «Русь» (Красноармейский район). Отметим, что 21 декабря на «Динамо Арене» пройдут финальные соревнования - чемпионат и первенство Волгоградской области по панкратиону, где выяснят отношения лучшие представители этого вида спорта в регионе.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Марина Черных и Федерация спортивной борьбы Волгоградской области