В Волгоградской области нашли 7 тонн неизвестного молока

Производитель молочной продукции в Волгоградской области ввел в оборот 7 тонн неизвестного молока, которое может быть небезопасным. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- В рамках анализа данных системы «Меркурий» выявлено, что уполномоченным лицом на площадке предприятия путем добавления записи в журнал через «инвентаризацию» введена в оборот молочная продукция (молоко обезжиренное) в количестве 7 т неизвестного происхождения, - сообщили в надзорном ведомстве.

Указывается, что производитель нарушил требования закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технический регламент «О безопасности пищевой продукции» и правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также прослеживаемость продукции. В адрес производителя направлено предупреждение.

Фото из архива V102.RU