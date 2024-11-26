



26 ноября в Иловлинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием сразу четырёх автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась на трассе Р-22 «Каспий» по вине 60-летнего водителя Nissan X-Trail.







- На 895 километре водитель Nissan X-Trail, двигаясь со стороны Москвы в направлении Волгограда, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с грузовым фургоном Ford Transit, после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем «Газель». После ДТП Nissan откинуло на свою полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем LADA Priora, - рассказал журналистам начальник Госавтоинспекции отдела МВД России по Иловлинскому району Роман Фролов.

В результате массового столкновения водитель Nissan X-Trail от полученных травм погиб на месте до прибытия кареты скорой медицинской помощи. Кроме того, водитель автомобиля «Газель» был госпитализирован в одно из ближайших медицинских учреждений.

Отметим, в настоящее время движение по участку федеральной трассы, где произошло ДТП, осуществляется в штатном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области