В Волгограде наградили 75 участников ликвидации последствий ДТП с поездом

Сегодня, 26 ноября, в Волгограде наградили 75 человек, которые принимали участие в ликвидации последствий ДТП с пассажирским поездом на перегоне Гремячая — Котельниково летом этого года.

Как сообщили V102.RU в ПривЖД, в числе награжденных - сотрудники различных ведомств. Участники спасательной операции отмечены медалями «За взаимодействие с ОАО «РЖД», почетными грамотами ОАО «РЖД» и благодарностями гендиректора компании Олега Белозерова.

Напомним, крупное ДТП произошло 29 июля в Котельниковском районе. Водитель КАМАЗа выехал на регулируемый ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электровозом пассажирского поезда, который следовал по маршруту Казань - Адлер. В результате ДТП травмы получили 52 человека. 44-летний водитель грузовика через несколько дней скончался в реанимации.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU