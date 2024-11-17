Спорт

Стадион в Волгограде 19 ноября переименуют в «Сталинград Арену»

Спорт 17.11.2024 16:34
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17.11.2024 16:34


В день товарищеского матча между сборными России и Сирии 19 ноября стадион «Волгоград Арена» переименуют в «Сталинград Арену», сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в этот день Волгоград также станет Сталинградом. Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду десять  раз в году. Это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

Международный поединок, которому предшествует яркая предматчевая шоу-программа с выступлением артистов и автограф-сессией известных экс-футболистов сборной России, будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции.

- Матч Россия - Сирия будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции. Игра пройдет на «Волгоград-Арене» 19 ноября - в день, когда 82 года назад началось контрнаступление Красной армии, которое через два с половиной месяца завершилось победой в Сталинградской битве. В день проведения матча Россия - Сирия волгоградский стадион будет переименован в «Сталинград-Арену». Номером открытия станет вдохновляющая композиция «Не вставай на колени» в исполнении Николая Носкова и белорусского певца Александра Иванова, известного под псевдонимом IVAN, - заявили в департаменте мероприятий РФС.

Также отмечается, что гимн России перед матчем, который начнется в 19-30 ч., исполнит заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

Фото из архива V102.RU

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