Стадион в Волгограде 19 ноября переименуют в «Сталинград Арену»

В день товарищеского матча между сборными России и Сирии 19 ноября стадион «Волгоград Арена» переименуют в «Сталинград Арену», сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.

Напомним, в этот день Волгоград также станет Сталинградом. Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду десять раз в году. Это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.

